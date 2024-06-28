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Рудь Потап Леонтьев

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Рудь Потап Леонтьев
Пол
муж
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
глава
Номер семьи
294
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 17(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 294
01 | Рудь Потап Леонтьев: 41 год | крестьянин - глава |
02 | Рудь Хотина Тихонова: 32 года | жена [1] |
03 | Рудь Екатерина Потапова: 11 лет | дочь [1] |
04 | Рудь Иван Потапов: 8 лет | сын [1] |
05 | Рудь Домникия Потапова: 6 лет | дочь [1] |
06 | Рудь Ефросинья Потапова: 2 года | дочь [1] |
Примечание: Поручика Николая Максимовича в хуторе Тополях крестьяне и их домашние
Дополнительная информация в записи
Поручика Николая Максимовича в хуторе Тополях крестьяне и их домашние
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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