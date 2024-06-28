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Заяц Мария Степанова

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Заяц Мария Степанова
Пол
жен
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
251
Номер в семье
3
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 15(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 251
01 | Заяц Степан Васильев: 57 лет | дворовой крестьянин - глава |
02 | Заяц Гликерия Васильева: 54 года | жена [1] |
03 | Заяц Мария Степанова: 16 лет | дочь [1] |
Примечание: Коллежского регистратора Михаила Лесеневича дворовые крестьяне и их домашние
Дополнительная информация в записи
Коллежского регистратора Михаила Лесеневича дворовые крестьяне и их домашние
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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