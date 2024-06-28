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Кононенко Варфоломей Игнатьев

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Кононенко Варфоломей Игнатьев
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
234
Номер в семье
3
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 14(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 234
01 | Кононенко Игнат Васильев: 41 год | дворовой крестьянин - глава |
02 | Кононенко Алексеева: 34 года | жена [1] |
03 | Кононенко Варфоломей Игнатьев: 7 лет | сын [1] |
04 | Кононенко Валентина Игнатьева: 6 лет | дочь [1] |
05 | Кононенко Антоний Игнатьев: 1 год | сын [1] |
Примечание: Коллежского регистратора Михаила Лесеневича дворовые крестьяне и их домашние
Дополнительная информация в записи
Коллежского регистратора Михаила Лесеневича дворовые крестьяне и их домашние
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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