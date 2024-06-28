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Бублик Евфимия Анисимова

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Бублик Евфимия Анисимова
Пол
жен
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
глава
Номер семьи
206
Номер в семье
1
Сословие
государственная крестьянка
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 206
01 | Бублик Евфимия Анисимова: 18 лет | государственная крестьянка - глава |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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