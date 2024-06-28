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Падалка Никифор Андреев

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Падалка Никифор Андреев
Пол
муж
Возраст (лет)
44
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
глава
Номер семьи
204
Номер в семье
1
Сословие
государственный крестьянин
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 13(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 204
01 | Падалка Никифор Андреев: 44 года | государственный крестьянин - глава |
02 | Падалка Феодосия Стефанова: 46 лет | жена [1] |
03 | Падалка Лукиниян Никифоров: 18 лет | сын [1] |
04 | Падалка Ксения Никифорова: 16 лет | дочь [1] |
05 | Падалка Деонисий Никифоров: 7 лет | сын [1] |
06 | Падалка Леонтий Никифоров: 6 лет | сын [1] |
07 | Падалка Анна Никифорова: 4 года | дочь [1] |
08 | Падалка Григорий Никифоров: 2 года | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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