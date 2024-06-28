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Перехрист Домникия Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Перехрист Домникия Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
192
Номер в семье
5
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 13
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 192
01 | Перехрист Петр Васильев: 43 года | государственный крестьянин - глава |
02 | Перехрист Акилина Иванова: 33 года | жена [1] |
03 | Перехрист Константин Петров: 18 лет | сын [1] |
04 | Перехрист Матфей Петров: 16 лет | сын [1] |
05 | Перехрист Домникия Петрова: 10 лет | дочь [1] |
06 | Перехрист Параскева Петрова: 8 лет | дочь [1] |
07 | Перехрист Елена Петрова: 7 лет | дочь [1] |
08 | Перехрист Марфа Петрова: 11 лет | дочь [1] |
09 | Перехрист Харитина Петрова: 5 лет | дочь [1] |
10 | Перехрист Васса Петрова: 1 год | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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