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Лукьяненко Евдокия Степанова

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Лукьяненко Евдокия Степанова
Пол
жен
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1816
Родственная связь
глава
Номер семьи
188
Номер в семье
1
Сословие
государственная крестьянка
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 13
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 188
01 | Лукьяненко Евдокия Степанова: 43 года | государственная крестьянка - глава |
02 | Лукьяненко Трофим: 18 лет | сын [1] |
03 | Лукьяненко Семен: 11 лет | сын [1] |
04 | Лукьяненко Иван: 9 лет | сын [1] |
05 | Лукьяненко Анна: 8 лет | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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