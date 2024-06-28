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Сачава Гавриил Корнеев

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Сачава Гавриил Корнеев
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
184
Номер в семье
6
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 12(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 184
01 | Сачава Корней Кириллов: 46 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Сачава Варвара Федорова: 38 лет | жена [1] |
03 | Сачава Александра Корнеева: 17 лет | дочь [1] |
04 | Сачава Дарья Корнеева: 16 лет | дочь [1] |
05 | Сачава Гавриил Корнеев: 11 лет | сын [1] |
06 | Сачава Гавриил Корнеев: 4 года | сын [1] |
Комментарий наборщика
два Гавриила
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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