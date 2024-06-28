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Пащенко Акилина Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Пащенко Акилина Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
178
Номер в семье
4
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 12(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 178
01 | Пащенко Илья Ефимов: 74 года | государственный крестьянин - глава |
02 | Пащенко Михаил Ильин: 34 года | сын [1] |
03 | Пащенко Анна Терентьева: 33 года | жена [2] |
04 | Пащенко Акилина Михайлова: 5 лет | дочь [2] |
05 | Пащенко Евфимия Михайлова: 2 года | дочь [2] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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