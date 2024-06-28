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Черненко Василий Сергеев

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Черненко Василий Сергеев
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
177
Номер в семье
7
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 177
01 | Черненко Федор Игнатов: 64 года | государственный крестьянин - глава |
02 | Черненко Сергей Федоров: 38 лет | сын [1] |
03 | Черненко Евдокия Максимова: 39 лет | жена [2] |
04 | Черненко Моисей Сергеев: 18 лет | сын [2] |
05 | Черненко Димитрий Сергеев: 16 лет | сын [2] |
06 | Черненко Параскева Сергеева: 11 лет | дочь [2] |
07 | Черненко Василий Сергеев: 6 лет | сын [2] |
08 | Черненко Гавриил Сергеев: 4 года | сын [2] |
09 | Черненко Агафья Сергеева: 2 года | дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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