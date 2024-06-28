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Демьяненко Роман Федоров

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Демьяненко Роман Федоров
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
176
Номер в семье
5
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 176
01 | Демьяненко Иван Яковлев: 62 года | государственный крестьянин - глава |
02 | Демьяненко Петр Иванов: 20 лет | сын [1] |
03 | Демьяненко Федор Иванов: 29 лет | сын [1] |
04 | Демьяненко Мария Иосифова: 30 лет | жена [3] |
05 | Демьяненко Роман Федоров: 8 лет | сын [3] |
06 | Демьяненко Наталия Федорова: 7 лет | дочь [3] |
07 | Демьяненко Трофим Федоров: 5 лет | сын [3] |
08 | Демьяненко Мария Федорова: 5 лет | дочь [3] |
09 | Демьяненко Васса Федорова: 1 год | дочь [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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