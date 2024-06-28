Демьяненко Федор Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Демьяненко Федор Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1830
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 176
- Номер в семье
- 3
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 12
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 176
01 | Демьяненко Иван Яковлев: 62 года | государственный крестьянин - глава |
02 | Демьяненко Петр Иванов: 20 лет | сын [1] |
03 | Демьяненко Федор Иванов: 29 лет | сын [1] |
04 | Демьяненко Мария Иосифова: 30 лет | жена [3] |
05 | Демьяненко Роман Федоров: 8 лет | сын [3] |
06 | Демьяненко Наталия Федорова: 7 лет | дочь [3] |
07 | Демьяненко Трофим Федоров: 5 лет | сын [3] |
08 | Демьяненко Мария Федорова: 5 лет | дочь [3] |
09 | Демьяненко Васса Федорова: 1 год | дочь [3] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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