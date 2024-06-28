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Левченко Андрей Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Левченко Андрей Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
71
Год рождения вычисленный
1788
Родственная связь
глава
Номер семьи
173
Номер в семье
1
Сословие
государственный крестьянин
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 173
01 | Левченко Андрей Иванов: 71 год | государственный крестьянин - глава |
02 | Левченко Анна Кирилова: 55 лет | жена [1] |
03 | Левченко Тимофей Андреев: 43 года | сын [1] |
04 | Левченко Анна Аверкиева: 28 лет | жена [3] |
05 | Левченко Матрона Тимофеева: 6 лет | дочь [3] |
06 | Левченко Исидор Тимофеев: 2 года | сын [3] |
07 | Левченко Неонила Тимофеева: 1 год | дочь [3] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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