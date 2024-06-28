Куделя Нестер Яковлев
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Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Куделя Нестер Яковлев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1832
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 172
- Номер в семье
- 7
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 11(об)
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 172
01 | Куделя Яков Яковлев: 54 года | государственный крестьянин - глава |
02 | Куделя Параскева Яковова: 54 года | жена [1] |
03 | Куделя Григорий Яковлев: 22 года | сын [1] |
04 | Куделя Евдокия Яковлева: 19 лет | дочь [1] |
05 | Куделя Харитина Яковлева: 11 лет | дочь [1] |
06 | Куделя Панфил Яковлев: 8 лет | сын [1] |
07 | Куделя Нестер Яковлев: 27 лет | сын [1] |
08 | Куделя Мария Семенова: 27 лет | жена [7] |
09 | Куделя Анна Нестерова: 5 лет | дочь [7] |
10 | Куделя Домникия Нестерова: 2 года | дочь [7] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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