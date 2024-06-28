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Куделя Харитина Яковлева

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Куделя Харитина Яковлева
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
172
Номер в семье
5
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 11(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 172
01 | Куделя Яков Яковлев: 54 года | государственный крестьянин - глава |
02 | Куделя Параскева Яковова: 54 года | жена [1] |
03 | Куделя Григорий Яковлев: 22 года | сын [1] |
04 | Куделя Евдокия Яковлева: 19 лет | дочь [1] |
05 | Куделя Харитина Яковлева: 11 лет | дочь [1] |
06 | Куделя Панфил Яковлев: 8 лет | сын [1] |
07 | Куделя Нестер Яковлев: 27 лет | сын [1] |
08 | Куделя Мария Семенова: 27 лет | жена [7] |
09 | Куделя Анна Нестерова: 5 лет | дочь [7] |
10 | Куделя Домникия Нестерова: 2 года | дочь [7] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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