Дьяченко Евфросинья Григорьева
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Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Дьяченко Евфросинья Григорьева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1840
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 168
- Номер в семье
- 4
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 11(об)
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 168
01 | Дьяченко Григорий Нестеров: 53 года | государственный крестьянин - глава |
02 | Дьяченко Евдокия Федорова: 52 года | жена [1] |
03 | Дьяченко Герасим Григорьев: 22 года | сын [1] |
04 | Дьяченко Евфросинья Григорьева: 19 лет | дочь [1] |
05 | Дьяченко Митрофан Григорьев: 12 лет | сын [1] |
06 | Дьяченко Аврам Григорьев: 9 лет | сын [1] |
07 | Дьяченко Никифор Григорьев: 8 лет | сын [1] |
08 | Дьяченко Емельян Григорьев: 25 лет | сын [1] |
09 | Дьяченко Агафья Иванова: 25 лет | жена [8] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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