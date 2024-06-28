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Дьяченко Евфросинья Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Дьяченко Евфросинья Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
168
Номер в семье
4
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 11(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 168
01 | Дьяченко Григорий Нестеров: 53 года | государственный крестьянин - глава |
02 | Дьяченко Евдокия Федорова: 52 года | жена [1] |
03 | Дьяченко Герасим Григорьев: 22 года | сын [1] |
04 | Дьяченко Евфросинья Григорьева: 19 лет | дочь [1] |
05 | Дьяченко Митрофан Григорьев: 12 лет | сын [1] |
06 | Дьяченко Аврам Григорьев: 9 лет | сын [1] |
07 | Дьяченко Никифор Григорьев: 8 лет | сын [1] |
08 | Дьяченко Емельян Григорьев: 25 лет | сын [1] |
09 | Дьяченко Агафья Иванова: 25 лет | жена [8] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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