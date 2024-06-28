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Падалка Василий Алексеев

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Падалка Василий Алексеев
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
сын [5]
Номер семьи
162
Номер в семье
7
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 162
01 | Падалка Стефан Григорьев: 59 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Падалка Агафья Максимова: 59 лет | жена [1] |
03 | Падалка Петр Стефанов: 19 лет | сын [1] |
04 | Падалка Марко Стефанов: 18 лет | сын [1] |
05 | Падалка Алексей Стефанов: 28 лет | сын [1] |
06 | Падалка Харитина Васильева: 28 лет | жена [5] |
07 | Падалка Василий Алексеев: 6 лет | сын [5] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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