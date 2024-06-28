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Черненко Домникия Карпова

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Черненко Домникия Карпова
Пол
жен
Возраст (лет)
46
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
161
Номер в семье
2
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 161
01 | Черненко Роман Петров: 59 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Черненко Домникия Карпова: 46 лет | жена [1] |
03 | Черненко Елисавета Романова: 18 лет | дочь [1] |
04 | Черненко Герасим Романов: 14 лет | сын [1] |
05 | Черненко Ксения Романова: 8 лет | дочь [1] |
06 | Черненко Лукина Романова: 1 год | дочь [1] |
07 | Черненко Иван Романов: 25 лет | сын [1] |
08 | Черненко Марина Ефимова: 21 год | жена [7] |
09 | Черненко Иван Иванов: 1 год | сын [7] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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