Черненко Роман Петров
Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Черненко Роман Петров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 59
- Год рождения вычисленный
- 1800
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 161
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- государственный крестьянин
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 11
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 161
01 | Черненко Роман Петров: 59 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Черненко Домникия Карпова: 46 лет | жена [1] |
03 | Черненко Елисавета Романова: 18 лет | дочь [1] |
04 | Черненко Герасим Романов: 14 лет | сын [1] |
05 | Черненко Ксения Романова: 8 лет | дочь [1] |
06 | Черненко Лукина Романова: 1 год | дочь [1] |
07 | Черненко Иван Романов: 25 лет | сын [1] |
08 | Черненко Марина Ефимова: 21 год | жена [7] |
09 | Черненко Иван Иванов: 1 год | сын [7] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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