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Падалка Федор

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Падалка Федор
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
148
Номер в семье
2
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 148
01 | Падалка Елена Яковлева: 57 лет | государственная крестьянка - глава |
01 | Пещанский Семен Яковлев: 40 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Падалка Федор: 20 лет | сын [1] |
02 | Пещанская Матрона Стефанова: 35 лет | жена [1] |
03 | Пещанская Параскева Семенова: 19 лет | дочь [1] |
04 | Пещанская Дарья Семенова: 15 лет | дочь [1] |
05 | Пещанская Агриппина Семенова: 10 лет | дочь [1] |
06 | Пещанский Иосиф Семенов: 7 лет | сын [1] |
07 | Пещанская Евдокия Семенова: 5 лет | дочь [1] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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