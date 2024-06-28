Сидорец Андрей Васильев
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Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Сидорец Андрей Васильев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 147
- Номер в семье
- 5
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 9(об)
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 147
01 | Падалка Стефан Андреев: 35 лет | государственный крестьянин - глава |
01 | Сидорец Василий Иванов: 66 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Падалка Варвара Стефанова: 35 лет | жена [1] |
02 | Сидорец Панфил Васильев: 24 года | сын [1] |
03 | Падалка Евфим Стефанов: 2 года | сын [1] |
03 | Сидорец Ульяна Прокофьева: 22 года | жена [2] |
04 | Падалка Мария Стефанова: 2 года | дочь [1] |
04 | Сидорец Ксенофонтий Панфилов: 2 года | сын [2] |
05 | Падалка Елена Стефанова: 1 год | дочь [1] |
05 | Сидорец Андрей Васильев: 38 лет | сын [1] |
06 | Сидорец Анна Иоакимова: 37 лет | жена [5] |
07 | Сидорец Варвара Андреева: 16 лет | дочь [5] |
08 | Сидорец Ксения Андреева: 14 лет | дочь [5] |
09 | Сидорец Мотрона Андреева: 12 лет | дочь [5] |
10 | Сидорец Мария Андреева: 4 года | дочь [5] |
11 | Сидорец Васса Андреева: 1 год | дочь [5] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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