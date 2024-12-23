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Пащенко Прокофий Николаев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Пащенко Прокофий Николаев
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1858
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
142
Номер в семье
3
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 9(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 142
01 | Пащенко Николай Евфимов: 28 лет | государственный крестьянин - глава |
01 | Пещанский Яков Максимов: 32 года | государственный крестьянин - глава |
02 | Пащенко Варвара Максимова: 28 лет | жена [1] |
02 | Пещанская Анастасия Прохорова: 31 год | жена [1] |
03 | Пащенко Прокофий Николаев: 1 год | сын [1] |
03 | Пещанская Екатерина Яковлева: 5 лет | дочь [1] |
04 | Пещанская Анна Яковлева: 3 года | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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