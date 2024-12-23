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Сидорец Евдокия Леонтьева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Сидорец Евдокия Леонтьева
Пол
жен
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
жена [7]
Номер семьи
137
Номер в семье
8
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 9
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 137
01 | Сидорец Филип Иванов: 50 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Сидорец Зеновия Михайлова: 51 год | жена [1] |
03 | Сидорец Исидор Филипов: 20 лет | сын [1] |
04 | Сидорец Яков Филипов: 17 лет | сын [1] |
05 | Сидорец Роман Филипов: 14 лет | сын [1] |
06 | Сидорец Феодосия Филипова: 6 лет | дочь [1] |
07 | Сидорец Михайло Филипов: 25 лет | сын [1] |
08 | Сидорец Евдокия Леонтьева: 27 лет | жена [7] |
09 | Сидорец Андрей Михайлов: 6 лет | сын [7] |
10 | Сидорец Иоаким Михайлов: 1 год | сын [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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