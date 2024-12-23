Сисоенко Евдоким Логинов
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Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Сисоенко Евдоким Логинов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 136
- Номер в семье
- 5
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 9
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 136
01 | Сисоенко Логин Моисеев: 37 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Сисоенко Агафия Янова: 29 лет | жена [1] |
03 | Сисоенко Иван Логинов: 9 лет | сын [1] |
04 | Сисоенко Марфа Логинова: 7 лет | дочь [1] |
05 | Сисоенко Евдоким Логинов: 2 года | сын [1] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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