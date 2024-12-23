Третяк Евфимия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретяк Евфимия Григорьева

Третяк Евфимия Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Третяк Евфимия Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
глава
Номер семьи
125
Номер в семье
1
Сословие
государственная крестьянка
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 8 (об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 125
01 | Третяк Евфимия Григорьева: 13 лет | государственная крестьянка - глава |
02 | Третяк Иван Григорьев: 7 лет | брат [1] |
03 | Третяк Антон Григорьев: 4 года | брат [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.