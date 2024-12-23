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Руденко Елисавета Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Руденко Елисавета Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
118
Номер в семье
3
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 8 (об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 118
01 | Руденко Иван Тимофеев: 30 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Руденко Мария Наумова: 29 лет | жена [1] |
03 | Руденко Елисавета Иванова: 4 года | дочь [1] |
04 | Руденко Яков Иванов: 1 год | сын [1] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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