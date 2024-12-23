Заводня Мария Тимофеева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Заводня Мария Тимофеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1854
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 111
- Номер в семье
- 4
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 8
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 111
01 | Заводня Трофим Филиппов: 59 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Заводня Тимофей Трофимов: 25 лет | сын [1] |
03 | Заводня Марфа Тимофеева: 27 лет | жена [2] |
04 | Заводня Мария Тимофеева: 5 лет | дочь [2] |
05 | Заводня Яков Тимофеев: 2 года | сын [2] |
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Олесей Черненко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.