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Кравченко Зеновия Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Кравченко Зеновия Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
95
Номер в семье
4
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 7(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 95
01 | Кравченко Иван Максимов: 58 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Кравченко Надежда Павлова: 48 лет | жена [1] |
03 | Кравченко Андрей Иванов: 18 лет | сын [1] |
04 | Кравченко Зеновия Иванова: 8 лет | дочь [1] |
05 | Кравченко Марфа Иванова: 6 лет | дочь [1] |
06 | Кравченко Иван Иванов: 2 года | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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