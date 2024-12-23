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Падалка Екатерина Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Падалка Екатерина Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
87
Номер в семье
8
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 7
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 87
01 | Падалка Евфим Васильев: 50 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Падалка Мария Иванова: 55 лет | жена [1] |
03 | Падалка Акилина Евфимова: 21 год | дочь [1] |
04 | Падалка Василий Евфимов: 6 лет | сын [1] |
05 | Падалка Григорий Евфимов: 27 лет | сын [1] |
06 | Падалка Ксения Павлова: 25 лет | жена [5] |
07 | Падалка Семен Григорьев: 5 лет | сын [5] |
08 | Падалка Екатерина Григорьева: 2 года | дочь [5] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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