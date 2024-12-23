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Падалка Иосиф Иоакимов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Падалка Иосиф Иоакимов
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
84
Номер в семье
9
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 6(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 84
01 | Падалка Иоаким Федоров: 41 год | государственный крестьянин - глава |
03 | Падалка Агрипина Иванова: 35 лет | жена [1] |
05 | Падалка Даниил Иоакимов: 14 лет | сын [1] |
07 | Падалка Мартинъ Иоакимов: 6 лет | сын [1] |
09 | Падалка Иосиф Иоакимов: 3 года | сын [1] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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