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Демьяненко Вера Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Демьяненко Вера Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
82
Номер в семье
2
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 6(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 82
01 | Демьяненко Никифор Яковлев: 44 года | государственный крестьянин - глава |
02 | Демьяненко Вера Иванова: 41 год | жена [1] |
03 | Демьяненко Марфа Никифорова: 18 лет | дочь [1] |
04 | Демьяненко Андрей Никифоров: 16 лет | сын [1] |
05 | Демьяненко Евфимия Никифорова: 11 лет | дочь [1] |
06 | Демьяненко Агафья Никифорова: 10 лет | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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