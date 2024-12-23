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Пищанская Мария Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Пищанская Мария Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
жена [7]
Номер семьи
81
Номер в семье
8
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 6(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 81
01 | Пищанский Петр Иванов: 50 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Пищанская Мария Данилова: 52 года | жена [1] |
03 | Пищанская Варвара Петрова: 21 год | дочь [1] |
04 | Пищанская Евдокия Петрова: 19 лет | дочь [1] |
05 | Пищанский Иоаким Петров: 16 лет | сын [1] |
06 | Пищанская Дария Петрова: 12 лет | дочь [1] |
07 | Пищанский Иван Петров: 29 лет | сын [1] |
08 | Пищанская Мария Васильева: 24 года | жена [7] |
09 | Пищанский Яков Иванов: 1 год | сын [7] |
10 | Пищанский Федор Петров: 27 лет | сын [1] |
11 | Пищанская Васса Титова: 24 года | жена [10] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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