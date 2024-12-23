Перехрист Андрей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерехрист Андрей Васильев

Перехрист Андрей Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Перехрист Андрей Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
80
Номер в семье
3
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 80
01 | Перехрист Василий Федоров: 47 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Перехрист Дария Андреева: 53 года | жена [1] |
03 | Перехрист Андрей Васильев: 17 лет | сын [1] |
04 | Перехрист Григорий Васильев: 11 лет | сын [1] |
05 | Перехрист Артем Васильев: 21 год | сын [1] |
06 | Перехрист Устина Архипова: 20 лет | жена [5] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.