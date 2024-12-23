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Васенко Николай Емельянов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Васенко Николай Емельянов
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
сын [4]
Номер семьи
78
Номер в семье
6
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 78
01 | Васенко Иван Герасимов: 52 года | государственный крестьянин - глава |
02 | Васенко Мария Григорьева: 52 года | жена [1] |
03 | Васенко Марфа Иванова: 17 лет | дочь [1] |
04 | Васенко Емельян Иванов: 26 лет | сын [1] |
05 | Васенко София Григорьева: 30 лет | жена [4] |
06 | Васенко Николай Емельянов: 4 года | сын [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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