Бублик Матрона Семенова
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Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Бублик Матрона Семенова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 62
- Номер в семье
- 7
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 5(об)
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 62
01 | Бублик Семен Данилов: 48 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Бублик Татьяна Яковлева: 35 лет | жена [1] |
03 | Бублик Федор Семенов: 20 лет | сын [1] |
04 | Бублик Иоаким Семенов: 19 лет | сын [1] |
05 | Бублик Иван Семенов: 14 лет | сын [1] |
06 | Бублик Мария Семенова: 12 лет | дочь [1] |
07 | Бублик Матрона Семенова: 9 лет | дочь [1] |
08 | Бублик Стефан Семенов: 6 лет | сын [1] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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