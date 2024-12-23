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Бублик Федор Семенов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Бублик Федор Семенов
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
62
Номер в семье
3
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 62
01 | Бублик Семен Данилов: 48 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Бублик Татьяна Яковлева: 35 лет | жена [1] |
03 | Бублик Федор Семенов: 20 лет | сын [1] |
04 | Бублик Иоаким Семенов: 19 лет | сын [1] |
05 | Бублик Иван Семенов: 14 лет | сын [1] |
06 | Бублик Мария Семенова: 12 лет | дочь [1] |
07 | Бублик Матрона Семенова: 9 лет | дочь [1] |
08 | Бублик Стефан Семенов: 6 лет | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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