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Бублик Матвей Михайлов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Бублик Матвей Михайлов
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
59
Номер в семье
7
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 59
01 | Бублик Даниил Андреев: 78 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Бублик Михаил Данилов: 44 года | сын [1] |
03 | Бублик Параскева Григорьева: 44 года | жена [2] |
04 | Бублик Мария Михайлова: 20 лет | дочь [2] |
05 | Бублик Ксения Михайлова: 16 лет | дочь [2] |
06 | Бублик Евдокия Михайлова: 14 лет | дочь [2] |
07 | Бублик Матвей Михайлов: 9 лет | сын [2] |
08 | Бублик Екатерина Михайлова: 6 лет | дочь [2] |
09 | Бублик Андрей Михайлов: 24 года | сын [2] |
10 | Бублик Евфросинья Яковлева: 22 года | жена [9] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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