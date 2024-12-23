Бублик Даниил Андреев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Бублик Даниил Андреев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 78
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 59
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- государственный крестьянин
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 5
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 59
01 | Бублик Даниил Андреев: 78 лет | государственный крестьянин - глава |
02 | Бублик Михаил Данилов: 44 года | сын [1] |
03 | Бублик Параскева Григорьева: 44 года | жена [2] |
04 | Бублик Мария Михайлова: 20 лет | дочь [2] |
05 | Бублик Ксения Михайлова: 16 лет | дочь [2] |
06 | Бублик Евдокия Михайлова: 14 лет | дочь [2] |
07 | Бублик Матвей Михайлов: 9 лет | сын [2] |
08 | Бублик Екатерина Михайлова: 6 лет | дочь [2] |
09 | Бублик Андрей Михайлов: 24 года | сын [2] |
10 | Бублик Евфросинья Яковлева: 22 года | жена [9] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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