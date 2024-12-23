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Николаенко Евдокия Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Николаенко Евдокия Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
47
Номер в семье
6
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 4(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 47
01 | Николаенко Андрей Петров: 46 лет | мещанин - глава |
02 | Николаенко Матрона Мойсеева: 42 года | жена [1] |
03 | Николаенко Митрофан Андреев: 16 лет | сын [1] |
04 | Николаенко Константин Андреев: 14 лет | сын [1] |
05 | Николаенко Татьяна Андреева: 5 лет | дочь [1] |
06 | Николаенко Евдокия Андреева: 2 года | дочь [1] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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