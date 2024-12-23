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Черненко Григорий Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Черненко Григорий Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
глава
Номер семьи
42
Номер в семье
1
Сословие
дворянин
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 42
01 | Черненко Григорий Иванов: 34 года | дворянин - глава |
02 | Черненко Агафия Максимова: 29 лет | жена [1] |
03 | Черненко Лазарь Григорьев: 6 лет | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1825
Неизвестно
Жерноклёвы, Черкаська область

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