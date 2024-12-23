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Лисаневич Павел Михайлов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Лисаневич Павел Михайлов
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1847
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
35
Номер в семье
4
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 35
01 | Лисаневич Михаил Павлов: 43 года | коллежский регистратор - глава |
02 | Лисаневич Наталия Васильева: 43 года | жена [1] |
03 | Лисаневич Василий Михайлов: 13 лет | сын [1] |
04 | Лисаневич Павел Михайлов: 12 лет | сын [1] |
05 | Лисаневич Анастасия Михайлова: 10 лет | дочь [1] |
06 | Лисаневич Николай Михайлов: 7 лет | сын [1] |
07 | Лисаневич София Михайлова: 5 лет | дочь [1] |
08 | Лисаневич Алексей Михайлов: 3 года | сын [1] |
09 | Лисаневич Константин Михайлов: 2 года | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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