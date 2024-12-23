Лисаневич Михаил Павлов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Лисаневич Михаил Павлов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 35
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- коллежский регистратор
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 3(об)
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 35
01 | Лисаневич Михаил Павлов: 43 года | коллежский регистратор - глава |
02 | Лисаневич Наталия Васильева: 43 года | жена [1] |
03 | Лисаневич Василий Михайлов: 13 лет | сын [1] |
04 | Лисаневич Павел Михайлов: 12 лет | сын [1] |
05 | Лисаневич Анастасия Михайлова: 10 лет | дочь [1] |
06 | Лисаневич Николай Михайлов: 7 лет | сын [1] |
07 | Лисаневич София Михайлова: 5 лет | дочь [1] |
08 | Лисаневич Алексей Михайлов: 3 года | сын [1] |
09 | Лисаневич Константин Михайлов: 2 года | сын [1] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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