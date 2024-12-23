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Бутовский Николай Захарьев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Бутовский Николай Захарьев
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
2
Номер в семье
6
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 2
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 2
01 | Бутовский Захарий Львов: 40 лет | дьякон - глава |
02 | Бутовская Наталия Михайлова: 39 лет | жена [1] |
03 | Бутовский Иван Захарьев: 16 лет | сын [1] |
04 | Бутовский Алексей Захарьев: 14 лет | сын [1] |
05 | Бутовская Анастасия Захарьева: 9 лет | дочь [1] |
06 | Бутовский Николай Захарьев: 5 лет | сын [1] |
07 | Бутовский Василий Захарьев: 1 год | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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