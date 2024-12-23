Бутовский Алексей Захарьев
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Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Бутовский Алексей Захарьев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1845
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 2
- Номер в семье
- 4
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 2
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 2
01 | Бутовский Захарий Львов: 40 лет | дьякон - глава |
02 | Бутовская Наталия Михайлова: 39 лет | жена [1] |
03 | Бутовский Иван Захарьев: 16 лет | сын [1] |
04 | Бутовский Алексей Захарьев: 14 лет | сын [1] |
05 | Бутовская Анастасия Захарьева: 9 лет | дочь [1] |
06 | Бутовский Николай Захарьев: 5 лет | сын [1] |
07 | Бутовский Василий Захарьев: 1 год | сын [1] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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