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Иваницкая Анна Николаева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Иваницкая Анна Николаева
Пол
жен
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
1
Номер в семье
7
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 2
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 1
01 | Иваницкий Николай Логинов: 41 год | священник - глава |
02 | Иваницкая Евфросиния Иванова: 41 год | жена [1] |
03 | Иваницкий Андрей Николаев: 18 лет | сын [1] |
04 | Иваницкая Валентина Николаева: 16 лет | дочь [1] |
05 | Иваницкая Наталия Николаева: 15 лет | дочь [1] |
06 | Иваницкий Дмитрий Николаев: 14 лет | сын [1] |
07 | Иваницкая Анна Николаева: 13 лет | дочь [1] |
08 | Иваницкий Михаил Николаев: 7 лет | сын [1] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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