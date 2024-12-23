Мельник Мария
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Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Мельник Мария
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Родственная связь
- жена [7]
- Номер семьи
- 270
- Номер в семье
- 8
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- х. Тополи
- Место события
- х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 33
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 270
02 | Мельник Татьяна : 31 год | жена [1] |
03 | Мельник Демьян Мартинов: 17 лет | сын [1] |
04 | Мельник Васса Мартинова: 16 лет | дочь [1] |
05 | Мельник Параскева Мартинова: 15 лет | дочь [1] |
06 | Мельник Евгения Мартинова: 10 лет | дочь [1] |
07 | Мельник Ефим Мартинов: 21 год | сын [1] |
08 | Мельник Мария : 19 лет | жена [7] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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