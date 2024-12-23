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Мельник Ефим Мартинов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Мельник Ефим Мартинов
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1795
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
270
Номер в семье
7
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Тополи
Место события
х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 33
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 270
02 | Мельник Татьяна : 31 год | жена [1] |
03 | Мельник Демьян Мартинов: 17 лет | сын [1] |
04 | Мельник Васса Мартинова: 16 лет | дочь [1] |
05 | Мельник Параскева Мартинова: 15 лет | дочь [1] |
06 | Мельник Евгения Мартинова: 10 лет | дочь [1] |
07 | Мельник Ефим Мартинов: 21 год | сын [1] |
08 | Мельник Мария : 19 лет | жена [7] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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