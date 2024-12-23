Зубарка Мария Ефимова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Зубарка Мария Ефимова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1783
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 269
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянская жена
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- х. Тополи
- Место события
- х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 33
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 269
01 | Зубарка Мария Ефимова: 33 года | крестьянская жена - глава |
Примечание: Крестьяне господина Надворного советника Максимовича х. Тополи
- Дополнительная информация в записи
- Крестьяне господина Надворного советника Максимовича х. Тополи
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Олесей Черненко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.