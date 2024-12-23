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Зубарка Мария Ефимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Зубарка Мария Ефимова
Пол
жен
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1783
Родственная связь
глава
Номер семьи
269
Номер в семье
1
Сословие
крестьянская жена
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Тополи
Место события
х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 33
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 269
01 | Зубарка Мария Ефимова: 33 года | крестьянская жена - глава |
Примечание: Крестьяне господина Надворного советника Максимовича х. Тополи
Дополнительная информация в записи
Крестьяне господина Надворного советника Максимовича х. Тополи
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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