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Метелица Иван Тихонов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Метелица Иван Тихонов
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
268
Номер в семье
7
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Тополи
Место события
х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 33
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 268
02 | Метелица Агафия : 30 лет | жена [1] |
03 | Метелица Варвара Тихонова: 16 лет | дочь [1] |
04 | Метелица Евдокия Тихонова: 11 лет | дочь [1] |
05 | Метелица Семен Тихонов: 8 лет | сын [1] |
06 | Метелица Татьяна Тихонова: 6 лет | дочь [1] |
07 | Метелица Иван Тихонов: 4 года | сын [1] |
08 | Метелица Стефан Тихонов: 1 год | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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