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Шкаба Матрона Кондратова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Шкаба Матрона Кондратова
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1814
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
267
Номер в семье
6
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Тополи
Место события
х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 32(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 267
02 | Шкаба Евдокия : 33 года | жена [1] |
03 | Шкаба Прокофий Кондратов: 15 лет | сын [1] |
04 | Шкаба Онисим Кондратов: 8 лет | сын [1] |
05 | Шкаба Агафия Кондратова: 4 года | дочь [1] |
06 | Шкаба Матрона Кондратова: 2 года | дочь [1] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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